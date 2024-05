Eurovision 2024, la Rai mostra per errore i risultati del televoto: Israele favorita, il mistero delle percentuali. Cosa rischia la tv italiana

di Redazione web

Rai e televoto, un rapporto difficile che dopo il Festival di Sanremo torna a essere tormentato in occasione dell'Eurovision Song Contest 2024, la competizione internazionale in corso a Malmo, in Svezia. Durante la serata del 9 maggio, sugli schermi dei telespettatori sono apparse - a sorpresa - le percentuali del televoto che hanno mostrato le preferenze del pubblico e svelato che al primo posto ci sarebbe Israele con Eden Golan, con il 39,31 per cento dei voti. Molto distante il secondo classificato: con 7,32 per cento seguono i Paesi Bassi.

Israele favorita

Non è chiaro sei i risultati mostrati per errore si riferiscano al solo televoto italiano o se abbiano rilevanza internazonale, ma se la percentuale dovesse essere confermata indicherebbe con chiarezza la nazione favorita. La partecipazione di Israele era stata contestata già all'annuncio, quando un sit-in di protesta a cui ha partecipato anche Greta Thunberg è stato organizzato a Malmo.

La misura disciplinare Rai

Come ha fatto notare l'account X Esc Discord, «la televisione italiana tradizionalmente comunica sempre i risultati del televoto.

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight's #Eurovision semi-final.



[🎥 Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr — ESC Discord (@ESCdiscord) May 9, 2024

La classifica

A giudicare dalle percentuali diffuse per errore dalla Rai, Eden Golan che partecipa sotto la bandiera di Israele sembrerebbe essere la favorita per la vittoria. Eppure, il suo nome non era stato inserito dai bookmaker nella top five, al contrario di Angelina Mango, che era stata data candidata alla vittoria finale. Attualmente, i 10 cantanti che si contendono il titolo dopo la seconda semifinale sono: Eden Golan (Israele), Dons (Lituania), Kaleen (Austria), Joost Klein (Olanda), Gåte (Norvegia), Marina Satti (Grecia), 5MIINUST x Puuluup (Estonia), Nemo (Svizzera), Nutsa Buzaladze (Georgia), LADANIVA (Armenia).

