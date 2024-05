Belen e Cecilia Rodriguez, problemi al lavoro: «Sempre in ritardo, non possiamo aspettare ogni volta...»

di Dajana Mrruku

Belen e Cecilia Rodriguez insieme per la prima volta in un'esperienza incredibile con Prime Video, Celebrity Hunted. Il format del reality prevede per le due showgirl, infatti, una fuga in tutto il Paese per 14 giorni, con a disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente il prelevamento di un massimo di 70 euro al giorno, braccati dai cosiddetti cacciatori, un team di professionisti del settore investigativo. Questa settimana sono usciti i primi tre episodi e la prossima usciranno gli ultimi tre episodi in cui si scoprirà chi è riuscito a scappare dai cacciatori e chi, invece, è stati beccato.

Intanto le sorelle Rodriguez sono impegnate in conferenze stampa per la promozione del format, ma Cecilia fatica ad essere in tempo.

Il rimprovero

«Cecilia sei sempre in ritardo, ca**o veramente! È una cosa incredibile, aspettiamo sempre te quando andiamo in gruppo», richiama all'ordine uno dei loro collaboratori, evidentemente stufo di aspettare Cecilia Rodriguez, sempre in ritardo agli eventi. Belen e Cecilia, infatti, sono state invitate al Riviera International Film Festival per presentare il loro nuovo show, ma durante il tragitto nella location qualcosa è andato storto nell'outfit di Cecilia.

Non è proprio la giornata della piccola Rodriguez che non solo si è presentata in ritardo prima di andare, ma ha anche dovuto ricorrere a tutte le doti di tuttofare del loro collaboratore per ricucire uno spacco dell'abito sul retro, mentre Belen la riprendeva con il telefono, deridendola come solo una sorella maggiore sa fare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA