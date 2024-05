Chiara Ariu, il jack russell Milo sbranato da un pastore tedesco senza guinzaglio. Giorgia Soleri: «Menefreghismo, ignoranza e mancanza di rispetto»

di Serena De Santis

Stava passeggiando insieme al suo fidato amico Milo, un dolce jack russell di cinque anni, lungo le strade dell'Isola d'Elba quando, improvvisamente, un pastore tedesco senza guinzaglio ha visto il cagnolino e lo ha aggredito, ferendolo mortalmente. È così che Chiara Ariu, l'influencer di 25 anni molto nota sui social per i suoi contenuti che sensibilizzano la natura e gli animali, ha visto morire davanti ai suoi occhi il suo amico a quattro zampe.

Cosa è successo

«Durante una normalissima passeggiata, l'amore più grande della mia vita è stato aggredito e ucciso da un cane libero di 50kg.

Oltre al dolore, la 25enne prova una rabbia accecante. «La situazione dei cani liberi senza controllo sta seriamente sfuggendo di mano - ha dichiarato nel video -. Oggi è successo a me, domani potrà succedere al tuo cane, al tuo bambino e anche a te! Se ne deve parlare. Le persone devono capire che la battaglia non è solo per i cani, non è una battaglia che include solamente le persone che sanno quanto un cane può darti amore. Questa battaglia è di tutti, perché un domani può morire il tuo bambino, domani puoi morire tu. Queste cose sono già successe».

Le parole di Giorgia Soleri

Milo era conosciuto grazie ai video, alle storie e alla foto che Chiara Ariu pubblicava su Instagram. Sono stati migliaia i follower che si sono uniti al dolore della ragazza, tra cui anche l'influencer ed ex di Damiano dei Maneskin Giorgia Soleri, che ha scritto nei commenti: «Che storia atroce, dettata da menefreghismo, ignoranza e mancanza di rispetto degli spazi e delle libertá di tutto. Se posso fare qualcosa, oltre a condividere, hai tutta la mia disponibilità. Un abbraccio fortissimo».

