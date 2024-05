La rivincita di Biggie: il cane dall'aspetto minaccioso (ma dal cuore d'oro) ha finalmente trovato una nuova famiglia

di Serena De Santis

Nessuna famiglia voleva adottarlo per il suo aspetto spaventoso, ma dopo anni dietro a una gabbia ha trovato finalmente qualcuno pronto ad accoglierlo in una casa e a dargli tante coccole. È la storia di Biggie, un pitbull che ha vissuto gli ultimi anni passando di rifugio in rifugio, perdendo man mano la speranza di trovare dei nuovi padroni che gli volessero bene. Fino a quando non è arrivato al Dan Cosgrove Animal Shelter, dove è riuscito a ottenere un riscatto.

La storia di Biggie

I volontari del rifugio statunitense hanno accolto Biggie circa sette mesi fa, quando è arrivato da un altro rifugio del Paese. L'esemplare di pitbull è stato più volte rifiutato a causa del suo aspetto e della sua grandezza. Quando era ancora un cucciolo, a Biggie sono state tagliate le orecchie, rendendo il suo muso molto più minaccioso. Un aspetto che, però, non si addice per niente al suo carattere dolce e giocherellone.

«Ogni volta che qualcuno veniva alla ricerca di un pitbull gli consigliavamo di conoscere Biggie - hanno spiegato dal rifugio - anche se è un pitbull, comunque il suo carattere docile è perfetto per le famiglie. Ma nessuno gli ha mai dato una possibilità a causa del suo aspetto minaccioso».

A casa con una nuova famiglia

Ma quella di Biggie è una storia a lieto fine. I volontari, non riuscendo più a vedere gli occhi tristi del pitbull, hanno iniziato a condividere la sua storia sulla pagina Facebook del rifugio. Il post ha catturato l'attenzione di una giovane coppia, che non ha resistito allo sguardo di Biggie. Così i due si sono recati al rifugio e non hanno avuto dubbi: Biggie sarebbe diventato il nuovo membro della famiglia. Il cagnolone adesso è felice e libero, nella sua nuova casa in cui può dormire al calduccio e nel suo nuovo giardino, dove può scorazzare felicemente.

