Domenica In chiude, il saluto commovente di Mara Venier al marito: «Grazie Nicola». Poi la frase che svela il futuro

Mara Venier ha chiuso oggi, domenica 2 giugno, la quattordicesima edizione di Domenica In. La puntata odierna è stata ricca di ospiti tra cui Valeria Golino, Christian De Sica, Gigi D'Alessio e Roby Facchinetti. Inoltre, è intervenuto anche Cristiano Malgioglio, grande amico della conduttrice veneta, che le ha fatto diverse sorprese. Tutto il pubblico in studio e quello a casa, però, aspettava i saluti di Mara che non vede l'ora di ritrovare a settembre.

Cristiano Malgioglio a Domenica In, la frecciata di Mara Venier: «Ma hai fatto il lifting?». Lui risponde così

I saluti di Mara Venier

Al termine della puntata di Domenica In, gli autori hanno portato al centro dello studio una torta con il numero 500 perché, proprio oggi, è andata in onda la cinquecentesima puntata dello show pomeridiano. Dopo avere spento le candeline, Mara Venier ha cominciato a leggere tutti i nomi dei suoi autori, costumisti, truccatori e chi più ne ha più ne metta. «Devo solo ringraziarvi perché senza di voi tutto questo non sarebbe possibile».

La conduttrice, poi, ha ringraziato anche il marito Nicola Carraro a cui ha mandato un bacio e, proprio rivolgendosi a lui, si è commossa. Ha semplicemente detto: «Grazie Nicola».

L'appuntamento a settembre

In passato più e più volte, Mara Venier aveva dichiarato che non sapeva se quella di quest'anno sarebbe stata o meno l'ultima edizione di Domenica In da lei condotta.

