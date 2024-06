Natisone, dove sono stati recuperati i corpi di Patrizia e Bianca. I soccorritori: «Le due ragazze morte appena finite in acqua»

Sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco nel fiume Natisone i corpi di Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23, le due ragazze travolte dalla piena del fiume Natisone, in Friuli Venezia Giulia. I corpi sono stati individuati a 700 metri e a un km a valle dal luogo della scomparsa. I corpi sono stati trovati non lontano dal ponte Romano, da dove erano stati avvistati l'ultima volta e da dove i vigili del fuoco avevano vanamente calato delle funi perché i ragazzi, trascinati dalla corrente del Natisone in piena, potessero afferrarsi. È presumibile, come sostengono anche alcuni esperti, che la morte delle due ragazze sia sopravvenuta pochi istanti dopo il loro passaggio sotto il ponte, quando di fatto sono scomparse alla vista.