«Volete fare le filosofe? Dovete prendervi un uomo ricco». Tiktoker insegnano alle donne come trovare uomini dal grosso capitale

di Morgana Sgariglia

Odiate i vostri lavori? Volete essere mantenute? Niente paura, un gruppo di tiktoker vi insegna come trovare l'uomo ricco che risolve i problemi. Sembra un universo distopico, ma non lo è. Secondo la rivista online The Cut, negli Stati Uniti si sta riaffermando una tendenza preoccupante: la tradwife, una donna che crede e pratica il ruolo tradizionale della moglie nel matrimonio. In realtà, il fenomeno ha un termine specifico: ipergamia, usato nelle scienze sociali per indicare una persona che frequenta o sposa un coniuge di status sociale più alto del loro.

Karla Elia, la coach cercamariti ricchi o mantenitori

Karla Elia aveva 22 anni nel 2022 quando su Bumble ha trovato l'uomo della sua vita. Stufa di vivere con i genitori, delusa dalla scuola e stanca del suo lavoro come agente immobiliare a San Diego, decise di trovare una persona che potesse provvedere a lei. Sulla dating app a misura di donna (qui solo il sesso femminile può attaccare bottone per primo) ha incontrato un militare 24enne dall'ampia disponibilità economica (un soldato americano prende in media 24 mila dollari, ovvero circa 22.135 euro) che poteva farle gola.

Come ha fatto ad accalappiarlo? Gli ha parlato soltanto di come lui si sarebbe potuto adattare perfettamente ai suoi programmi futuri senza condividere il suo passato.

Secondo la ragazza, la donna può lavorare o no, sta a lei decidere, ma di sicuro può «finalmente avere tempo per essere una filosofa». Il marito non deve essere per forza ricco sfondato, però, deve avere delle buone entrate che possano mantenere la moglie. Le donne devono passare dall'essere delle «Boss Babes» con la mania del controllo a delle «Empire Queens» che non hanno paura di delegare. Di recente, comunque, Elia è tornata a scuola per studiare come traduttrice.

SisTalksWithSahar, la cacciatrice di dote

Più ambizioso l'approccio di Sahar Khorramnezhad, TikToker di @SisTalksWithSahar, che ha abbandonato il suo lavoro da avvocato d'azienda a New York in seguito all'incontro nel 2021 con il suo attuale fidanzato, un analista finanziario. «Se ti rende infelice, smettila di farlo e prenditi del tempo per capire cosa vuoi fare», gli ha consigliato l'uomo. Sahar ha seguito il suggerimento alla lettera ed è tornata a studiare alla Columbia University per conseguire un master in diritto di famiglia.

Sul suo TikTok, in cui dava informazioni legali, ha visto crescere l'interesse per i consigli sulle relazioni con hashtag #hypergamy (ipergamia) e per i suggerimenti su dove trovare uomini ricchi (per i curiosi, Art Basel e Sxsw Music Festival). La donna, tornata a lavoro due mesi fa, si è specializzata in accordi prematrimoniali, divorzi e affidamento per una società di Los Angeles. Ci tiene ad avvertire i lettori di The Cut che non ci sono molti uomini ricchi a questo mondo: «Si chiama 1% per un motivo: c'è solo l'1%».

Sarah Allison, la fidanzata trofeo

Sarah Allison, o Malibu Toast, insegnava su TikTok come essere una fidanzata trofeo a Palm Beach prima di cancellare i suoi video dai social per «un'operazione chirurgica spirituale», a detta sua. Ha condiviso anche programmi di viaggio miliardari per andare in vacanza a St. Barts o guardare lo spettacolo di yacht di Monaco in dolce compagnia di uomini facoltosi. In verità, non ha fatto altro che cavalcare un trend: «Ogni volta che usi la parola 'miliardario' in qualcosa - rivela - probabilmente diventerà virale». Adesso però, Allison bolla quei video cancellati come «sciocchezze superficiali».

Gli sugar daddy di Tiff Baira

Tiff Baira ha preso spunto dalla sua esperienza di direttrice di sala alla SoHo House di New York per realizzare video su come trovare uno sugar daddy (uomo maturo benestante che mantiene una persona più giovane) in città, che sono diventati famosi durante la pandemia. Con l'immagine di Samantha Jones di Sex&TheCity come nume tutelare sullo sfondo, Tiff costruisce un intero itinerario su dove trovare uomini in grado di mantenere economicamente le donne: bar e ristoranti alla moda, e addirittura negozi di abbigliamento. Tuttavia, ammette che i suoi video hanno soprattutto uno scopo satirico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 21:20

