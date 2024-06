Isola dei famosi, anticipazioni semifinale: Manila Nazzaro vola in Honduras per Matilde Brandi. Questa sera i nuovi finalisti

di Redazione web

Isola dei Famosi 2024, domenica 2 giugno su Canale 5 alle 21.40 va in onda la penultima puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria. Un'edizione non proprio fortunata per lo show che ha collezzionato un flop di ascolti uno dopo l'altro. Nonostante tutto, tra cambi di programmazione e polemiche (velate e non), la macchina da guerra dell'Isola non si è mai fermata. Il nome del vincitore o della vincitrice nella puntata di mercoledì 5 giugno.

Le anticipazioni e le polemiche

In gara ancora ci sono otto naufragi: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Matilde Brandi e Samuel Peron.

Questa sera i naufraghi sono pronti a sfidarsi in gare e duelli per conquistare un posto in finale, raggiungendo così Edoardo Stoppa per contendersi la vittoria. Tante sorprese per i naufraghi ancora in gioco: Matilde Brandi potrà riabbracciare la sua amica Manila Nazzaro, volata in Honduras.

Stoppa nel mirino

Stoppa, che è il primo finalista, nelle ultime ore è finito al centro di una bufera sui social. Secondo gli utenti, come sottolinea Deianira Marzano, L'"amico degli animali" avrebbe barato commettendo alcune irregolarità durante le prove di nascosto dalle telecamere. «Casalegno continuava a richiamare Artur per togliere l’attenzione da Stoppa», sostiene un utente riferendosi alle ultime sfide.

Nominati e nominate

I primi nominati e nominate di stasera sono Artur Daniese, Karina Sapsai e Samuel Peron. Uno tra loro abbandonerà l'Isola. Ma non sarà l'unico: è probabile infatti che come la scorsa volta durante la puntata verranno aperti televoti flash.

Infine, spazio alle nuove nomination. La finale de “L’Isola dei Famosi” andrà in onda mercoledì 5 giugno.

