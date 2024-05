Il cane più bello del mondo è toscano e si chiama Mika (come il cantante). L'ex giudice di X-Factor: «Voglio conoscerlo»

di Serena De Santis

Il cane più bello del mondo è italiano. È nato in Toscana, a Pontedera nella precisione, in provincia di Pisa. Si chiama Mika, è un boxer di due anni e ha incantato il pubblico e l'intera giuria dell'International dog show all Breeds, il campionato mondiale di cinofilia che si è svolto a Zagabria, in Croazia. Il padrone dell'esemplae è Stefano Bartolini, che da 40 anni alleva boxer a Pontedera. «Siamo campioni del mondo, è una gioia immensa - ha dichiarato l'allevatore a Il Tirreno - oltre a Mika, anche Paloma di Casa Bartolini ha portato a casa una medaglia, dato che si è piazzata al terzo mondo nella categoria femminile».

Il nome in onore del cantante

«Si chiama Mika - ha rivelato Bartolini - perché mia moglie è una grande fan dell’omonimo cantante». Nomen omen, quindi. Il talento e la bellezza del boxer non ha meravigliato soltanto la giuria della competizione e tutti gli appassionati della razza, ma anche il cantante di fama internazionale e l'ex giudice di X-Factor Mika, che ha dichiarato che non vede l'ora di conoscerlo.

«Mika ha risposto che ha una casa in Toscana - ha continuato l'allevatore - e appena sarà in zona verrà a Pontedera per conoscere l’altro Mika, il cane campione del mondo».

«Vogliono tutti un cucciolo da Mika»

L'International dog show all Breeds è il campionato mondiale dedicato ai cani e si suddivide in razze, sesso ed età. «In Croazia ce n'erano 420 - ha raccontato Bartolini - ogni razza viene giudicata da un giudice, che valuta per ogni esemplare la morfologia, le caratteristiche fisiche e la bellezza del movimento.

Dopo la vittoria di Mika, le richieste di acquistare un "erede" del cane più bello del mondo sono aumentate all'allevamento di Casa Bartolini. «Riceviamo clienti da ogni parte del mondo - ha concluso il padrone del boxer - arriveranno quindi padroni di boxer femmina da ogni parte d’Europa, e non solo, per l’accoppiamento con Mika».

