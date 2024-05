Maltempo in Friuli, chi sono i tre giovani dispersi nel fiume: due ragazze di 20 e 23 anni e un ragazzo 25enne

di Redazione web

I tre giovani dispersi, un ragazzo e due ragazze, nel fiume Natisone avrebbero un'età presunta tra i 20 e i 25 anni. E' quanto ipotizzano le forze dell'ordine e i soccorritori sulla scorta delle testimonianze raccolte e dalla visione dei filmati messi a disposizione dai passanti che erano nella zona al momento dell'incidente.

Chi sono i tre dispersi

I tre giovani dispersi sono di nazionalità rumena oppure originari della Romania. Si tratta di una ragazza di 20 anni, figlia di genitori rumeni, residente a Campoformido (Udine), nata a Colleferro (Roma); l'altra ragazza, di 23 anni, era invece giunta tre giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori che abitano a Udine, poi sarebbe tornata in Romania. Il ragazzo, di 25 anni, che conduceva l'auto, abita in Austria ma è domiciliato a Udine.

Scomparsi nel Natisone, l'allarme

L'allarme è stato lanciato attorno alle 13.30. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Udine con squadre di terra e soccorritori fluviali alluvionali, supportate da Drago 141, l'elicottero del Reparto Volo del comando di Venezia. Da Venezia sono giunti anche i sommozzatori assieme ad operatori specializzati degli altri tre comandi Vvf del Friuli Venezia Giulia. Alle ricerche sta partecipando anche l'elicottero del servizio sanitario regionale Fvg. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.

La testimonianza

E' stato un passante a lanciare l'allarme per i tre ragazzi bloccati dalla piena del fiume Natisone, a Premariacco (Udine).

L'abbraccio

Il livello dell'acqua del Natisone in Friuli è salito in pochi minuti e i tre ragazzi, ora dispersi a causa della piena del fiume, sono stati trascinati dalla corrente. I giovani, che non sospettavano il pericolo, sono stati sorpresi e, mentre l'acqua arrivava loro progressivamente alle caviglie e poi alle ginocchia continuando a salire, si sono abbracciati tentando forse in questo modo di costituire una difesa più forte alla violenza delle acque. Queste, però, in pochi istanti sono diventate ancora più violente e l'abbraccio non ha tenuto, i tre sono stati sballottolati in varie direzioni. Nello stesso tempo i vigili del fuoco dall'alto di un ponte, ad alcune decine di metri di altezza, avevano posto un'autogru. Da questa è stata allungata una scala al di sopra del Natisone, e alcuni vigili hanno lanciato funi alle quali i ragazzi avrebbero potuto afferrarsi. La corrente ha trascinato i tre e nessuno di loro è riuscito ad aggrapparsi alla corda. Le ricerche dunque si sono spostate in direzione della corrente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 21:39

