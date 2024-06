Raimondo Todaro: «Ho avuto due tumori maligni, scoperti dopo un'intervento per appendicite. Me la sono fatta sotto. Ora sono in terapia»

È cominciata l'estate per Verissimo. Il talk condotto da Silvia Toffanin va in ferie ma non le interviste. Oggi, domenica 2 giugno, verranno difatti riproposto il Best Of della stagione. Tra i protagonisti che oggi saranno mandati in onda dalle 16.30 su canale 5 anche Raimondo Todaro con la moglie Francesca Tocca. Ricordiamo dunque cosa dissero.

Raimondo Todaro, il ricordo della malattia

Dalla presunta crisi con la compafgna alla malattia, l'ex docente di Amici non si rispiarmi e si racconta a cuore aperto. In pochi infatti sapevano che Raimondo Todaro, durante l'edizione 2020 di Amici, avesse affrontato ben due tumori maligni. Il professore di ballo, al suo debutto nella scuola di Maria De Filippi, non aveva mostrato alcun segnale che rivelasse la malattia. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, svelò quanto gli stava accadendo e per la prima volta parlò della sua battaglia contro il cancro: «È nato tutto da un'appendicite, quando mi portarono in sala operatoria l'intervento durò quattro ore perché l'appendice aveva bucato un pezzo dell'intestino».

Ricorda quel periodo il ballerino: «Ero a pezzi fisicamente, cercavo di sorridere e di non far vedere niente a nessuno: ma non so perché, ognuno reagisce a suo modo. Forse non volevo che mi guardassero con occhi diversi (…) Per fortuna il lavoro era l’unico momento in cui non ci pensavo. Ho avuto paura? La paura è poco, te la fai sotto». L'unico pensiero durante la malattia è stata la figlia Jasmine, oltre che la moglie: «Mi vedeva entrare e uscire dall’ospedale. Vedeva che il papà aveva male al pancino e forse sapeva qualcosa…».

