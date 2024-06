Incidente sulla A12 al casello di Rosignano: 3 morti e diversi feriti. Un'auto si è schiantata ad alta velocità: tra i coinvolti anche un bimbo

di Redazione web

Maxi incidente sull'A12. La tragedia è avvenuta al casello autostradale di Rosignano, in provincia di Livorno. Sarebbero tre i morti e diversi i feriti gravi, tra cui un bambino. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori arrivati sul posto, sarebbero deceduti i due occupanti dell'auto che si è schiantata ad alta velocità su due mezzi in coda ribaltandosi e danneggiando la struttura del casello e uno degli occupanti delle auto tamponate. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo grave.

Soccorsi all'opera

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le ambulanze della Pubblica assistenza di Cecina (una delle quali con medico a bordo), della Pubblica assistenza di Rosignano (un'altra delle quali con medico a bordo) e della Misericordia di Montenero e l'elicottero Pegaso 3 decollato da Massa.

Tratto chiuso

Autostrade informa che è «chiuso il tratto tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano in entrambi i sensi di marcia».



+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++





Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 15:31

