Gigi D'Alessio a Domenica In: «Denise è una donna fantastica, con lei diventerò papà per la sesta volta. Sarà una bambina». La sorpresa di Mara Venier

di Redazione web

Gigi D'Alessio è stato il primo ospite dell'ultima puntata di questa stagione di Domenica In con Mara Venier. Il cantante napoletano, prima della sua intervista con Mara Venier ha presentato il suo ultimo disco uscito il 24 maggio scorso, intitolato "Fra" e dedicato al suo ultimo figlio Francesco. «Io e te siamo come fratello e sorella», ha detto Mara Venier «Io ormai sono la zia e la sorella di tutti ma devo dire che tu sei entrato nel mio cuore tanti anni fa. Ti voglio bene». Gigi D'Alessio, inoltre, ha raccontato di essere diventato di nuovo nonno perché è nato il bambino di sua figlia Ilaria che, in questo momento, vive a Bali: «Sono felicissimo», ha spiegato il cantante. L'artista ha anche parlato della compagna e ha annunciato: «Denise è una donna fantastica, che amo tanto e con lei diventerò papà per la sesta volta. Sarà una bambina».

L'intervista a Gigi D'Alessio

L'intervista di Gigi D'Alessio è cominciata con un ringraziamento speciale a Mara Venier: «Sono molto contento perché tu hai sempre dato tanto spazio ai napoletani e adesso Napoli sta vivendo un momento molto bello che spero duri il più a lungo possibile ma, qualche anno fa, non era proprio così».

Mara Venier ha mostrato al cantante una raccolta di foto di quando era ragazzino e al termine del video, D'Alessio ha raccontato: «In ogni foto che vedo di quando ero giovane, rivedo tutti i miei figli. Ogni immagine, poi, rappresenta un momento speciale. Quando hai quell'età (quando era ragazzino, ndr) non conosci la cattiveria, non hai pensieri, il tuo unico obiettivo sono i tuoi sogni e dimostrare ai tuoi genitori che li ami.

Gigi D'Alessio e l'amore per la musica

Gigi D'Alessio, poi, ha raccontato l'amore per il suo lavoro e la musica: «Io non sono un ribelle, sono un sognatore e un romantico. Con il lavoro io non mi fermo mai perché questo non è un lavoro, cioè l'amore della musica mi donato l'amore della gente». Il cantante ha anche raccontato il suo primo Festival: «Quando mi proposero Sanremo io dissi che avrei voluto cantare in napoletano. L'emozione del primo Festival (nel 2000, ndr) fu grandissima, mi ritrovai con Gianni Morandi e Giorgia che giocava con mia figlia Ilaria, cioè io sarei andato lì per farmi le foto e basta. Io devo ringraziare moltissimo il mio pubblico. Per la musica ho fatto tanti sacrifici ma riconosco di essere stato anche fortunato perché ci sono tanti ragazzi che studiano per fare una cosa e, poi magari, si ritrovano a fare altro».

