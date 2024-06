Michelle Hunziker, dedica della figlia la commuove: «Ti amo mamma». Poi il pranzo al mare con la "Hunzibanda"

di Dajana Mrruku

È decisamente un buongiorno per Michelle Hunziker che ha condiviso insieme ai suoi follower una sorpresa molto dolce fatta da una delle sue figlie più piccole, Sole e Celeste, avute dal suo ultimo matrimonio con Tomaso Trussardi. Le piccole le hanno fatto trovare il fazzoletto di carta con una dolcissima dedica: «Ti amo mamma», con tante impronte di labbra rosse, probabilmente della figlia che ha dato tutti quei baci per lei.

Un weekend all'insegna dell'amore e delle coccole per la showgirl svizzera che ha condiviso alcuni momenti più belli insieme con la sua "Hunzibanda".

La Hunzibanda

Due giorni di puro relax e divertimento per Michelle Hunziker, le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste e alcuni amici che vanno a formare la fantastica "Hunzibanda". Il gruppo ha scelto come destinazione proprio Forte dei Marmi che questo weekend si è riempita di celebrità, tra cui anche Fedez e Chiara Ferragni.

Dopo un sabato trascorso alla scoperta di città e borghi, la domenica Michelle l'ha dedicata al sole e al mare, in compagnia delle figlie e della Hunzibanda, composta da amici di vecchia data, tra cui anche Jonathan Kashanian, ex GF e non solo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 16:23

