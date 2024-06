Greta Rossetti: «Io sono in un posti meraviglioso e voi siete a casa e rosicate. Siete proprio tristi». Cos'è successo

di Redazione web

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, in questo momento, sono a Capri dove hanno trascorso il weekend all'insegna del romanticismo e di eventi mondani. L'influencer e l'imprenditore sembrano essere più felici e innamorati che mai ma, nelle sue ultime storie, l'ex gieffina si è lasciata andare a un lungo sfogo: ha parlato dei tanti commenti e messaggi negativi che riceve durante il giorno. Greta, infatti, ha spiegato di essere spesso presa di mira da alcuni hater. Ecco che cos'ha detto.

Lo sfogo di Greta Rossetti

Greta Rossetti ha pubblicato una nuova storia su Instagram e ha spiegato: «Buongiorno a tutti. Vi do il buongiorno con questo sorriso perché mentre io sono a Capri e sto benissimo perché sono in un posto fantastico e mi sto rilassando tantissimo voi, invece, siete a casa e rosicate perché, prima, provate a segnalare e togliere il mio profilo Instagram, invece ora, segnalate il profilo di una ragazza carinissima oltretutto, che pubblica tutti i miei outfit, voi persone cattive andate in massa a segnalare il suo profilo solo perché siete invidiose.

Greta ha continuato dicendo: «Io comunque credo nella legge del karma e, quindi, cerco di seminare del bene così che mi ritorni, voi invece raccoglierete ciò che seminate. Siete proprio tristi».

Greta Rossetti a Capri

Greta Rossetti è a Capri insieme al suo fidanzato Sergio D'Ottavi e i due sono più innamorati che mai. Nelle scorse ore, infatti, l'ex gieffino ha ripreso la ragazza tra le vie dell'isola e le ha dedicato dolci parole d'amore.

