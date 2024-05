La tiktoker insultata in palestra: «Perché fai questi video invece di allenarti?». La sua reazione è esemplare

di Redazione web

Madi Webb è una tiktoker californiana molto seguita su TikTok: basti pensare che il suo profilo conta due milioni e mezzo di follower. In uno dei suoi ultimi video caricati sulla piattaforma, Madi è in palestra. Tutto normale fino a quando un uomo le si avvicina per dirle che non capisce il motivo per cui registra video da pubblicare sui social. La reazione pacata ma efficace della tiktoker è piaciuta molto ai suoi fan. Madi, però, dopo il post da 2.5 milioni di visualizzazioni ha pubblicato un altro video in cui spiega il suo punto di vista sull'accaduto.

Il video di Madi Webb

Nel video virale postato da Madi Webb, si vede la tiktoker che in una pausa tra un esercizio e l'altro ascolta ciò che le dice un uomo che si stava allenando nella stessa stanza. Il signore dice: «La tua forma fisica è buona, non capisco perché tu debba filmare tutto quello che fai. È una distrazione dal tuo allenamento, probabilmente usciresti da qui più soddisfatta se posassi il telefono».

Madi guarda sbalordita l'uomo e, nel video successivo, spiega: «Ho trovato divertente ciò che mi è capitato, ho cercato di sorpassare su ciò che mi stava dicendo. In quel momento avevo già il telefono posizionato davanti a me perché volevo realizzare un video e, poi, è arrivato lui. Aveva diritto di chiedermi cosa stessi facendo ma non di cercare di sminuirmi per questo gli ho detto che "con questi piccoli video", guadagno un sacco di soldi.

Le parole di Madi Webb

Madi Webb ha, quindi, continuato dicendo: «Quando ha capito che con me non aveva trovato pane per i suoi denti, sembrava imbarazzato: in fin dei conti, davanti a lui, non sono parsa né offesa, né sulla difensiva. Non ho risposto in modo maleducato e nemmeno da str***. Non credo si aspettasse che gli rispondessi come ho fatto e avrei anche aggiunto che grazie ai video che faccio, adesso vivo in un attico a Los Angeles e giro il mondo. Questo video è più per la "me del passato" alla quale adesso direi di non ascoltare chi cerca di sminuirti o disprezzarti in qualche modo».

