«Damiano Carrara fuori da Bake Off»: c'entra la lite con Caressa a Pechino Express? La frecciatina di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi e Damiano Carrara hanno sempre vissuto tante avventure insieme nel corso delle stagioni di Bake Off Italia. La loro è stata un’amicizia sempre più stretta nel corso degli anni. Eppure, un evento recente potrebbe aver rovinato questo rapporto da sempre idilliaco tra i due. Infatti, durante l’ultima edizione di Pechino Express, Carrara e suo fratello sono riusciti a eliminare la coppia dei Caressa, composta da Fabio ed Eleonora, ossia marito e figlia di Parodi.

Aspramente preso di mira sui social per via del suo spirito troppo competitivo, avrebbe di recente avuto problemi anche con la sua collega. La Parodi avrebbe anche espresso il suo orgoglio sui social scrivendo: «Quando partono per Pechino non si sa nulla di loro, non hanno il telefono, immagini solo le avventure che stanno vivendo. Un programma come questo fa uscire veramente come sono le persone, Leo forte e dolce come speravo, Fabio viscerale». Una frecciatina , forse, sulla solidità dell’amicizia tra lei e Carrara.

