Eleonora Giorgi come sta: «Riprenderò la chemioterapia (dagli effetti devastanti) perché voglio veder crescere il mio nipotino Gabriele»

di Dajana Mrruku

Eleonora Giorgi continua la sua lotta contro il tumore al pancreas. Dopo una prima fase di accettazione, l'attrice ha dovuto rimbocccarsi le maniche e lottare contro la malattia, con le unghie e con i denti. Eleonora ha documentato tutto con aggiornamenti costanti sul suo profilo Instagram ed è spesso ospite di Silvia Toffanin a Verissimo con i suoi due figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro che sono sempre al suo fianco.

La Giorgi si è recentemente sottoposta ad un intervento molto delicato, dopo una lunga ed estenuante chemioterapia. «Dopo l'intervento è come se fossi rinata una seconda volta - racconta l'attrice a Gente -. Il tumore al pancreas è tra i più pericolosi, con un'incidenza di mortalità importante. Dovevo fare la prima chemioterapia per bruciarlo e poi un'operazione, che non era né semplice né tantomeno scontata».

Dopo un periodo di pausa dalle cure, Eleonora ha ricominciato per amore della sua famiglia e del piccolo Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

L'amore per la famiglia e il piccolo Gabriele

Eleonora Giorgi ha raccontato come sta dopo l'operazione al pancreas e le prossime cure nell'intervista a Gente: «Ora riprenderò a fare la chemioterapia e non smetterò di combattere.

L'amore per la famiglia e il piccolo Gabriele, tuttavia, l'ha convinta a curarsi perché vorrebbe essere presente per lui e per i suoi figli.

La chemioterapia

«Ho fatto chemio devastanti e finora non ho perso tanti capelli. Come è andato l'intervento? L'intervento è stato effettuato in modo magistrale ed è andato bene: mi hanno tolto la coda del pancreas e la milza. Prima mi sono gonfiata poi ho perso qualche chilo, ma l'oncologo dice che la mia risposta è stata perfetta, che la cicatrice sta rientrando», ha raccontato Eleonora Giorgi sull'intervento a cui si è sottoposta qualche settimana fa.

Poi ha continuato: «Confesso che spesso mi sembra di avere una mina nella pancia e fa male, ma non mi scoraggio. Farò un nuovo ciclo di chemio per scongiurare la possibilità che il 'semino' tumorale sia schizzato chissà dove e attecchisca altrove. Inizio il 13 maggio e terminerò a fine giugno, a ridosso del matrimonio di Paolo e Clizia».

Dettagli sul matrimonio tra Paolo e Clizia

«Abbiamo voluto avvicinare il grande momento, farlo con il bel tempo. Mia suocera preferisce la solarità dell’estate. Sarà una cerimonia civile, piena di fiori, a lume di candela e accompagnata dal suono del violino. A celebrare sarà Andrea, il fratello di Paolo», ha anticipato Clizia Incorvaia nell'intervista a Gente, aggiungendo sugli abiti da matrimonio: «Saranno due abiti: un look più classico, romantico, con velo e tacco 14. L’altro, per la festa, più frizzante, leggero e sensuale. Entrambi bianchi. Il dettaglio azzurro lo riservo per il bouquet, che sarà composto da un fiore insolito».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 11:45

