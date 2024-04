Massimiliano Verrese al Grande Fratello Albania? La richiesta alla produzione per incontrare Heidi Baci

di Dajana Mrruku

Una nuova sorpresa all'orizzonte per Heidi Baci? La ragazza ha incontrato Beatrice Luzzi la scorsa settimana, quando l'attrice di Vivere aveva preso un volo per Tirana solo per rivedere la sua amica e incoraggiarla verso l'ultimo mese del Grande Fratello Albania. Heidi era rimasta molto sorpresa da questo incontro e durante l'intervista, la Luzzi aveva riepilogato brevemente il loro percorso all'interno della casa del GF, spendendo parole molto dolci verso la concorrente del GF Albania e altre frecciatine verso Massimiliano Varrese, colpevole di aver reso l'esperienza all'interno del reality molto negativa.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Heidi c’è mancata tantissimo dentro la casa, l’abbiamo ricordata tante volte. È stata una grave perdita la sua uscita.

L'appello di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese, dopo aver ascoltato le dure parole di Beatrice Luzzi ha voluto rispondere alla redazione del Grande Fratello Albania e chiedere di poter entrare nella Casa per affrontare Heidi Baci e chiarire una volta per tutte, anche in Albania, la relazione che c'è stata tra i due.

Per adesso un noto autore e giornalista albanese ha reso noto questa indiscrezione con tanto di screenshot dei messaggi, ma non si sa ancora se la sua richiesta verrà accolta.

