Beatrice Luzzi vola a Tirana per fare una sorpresa ad Heidi Baci: «Sarà ospite al Grande Fratello Albania»

di Dajana Mrruku

Beatrice Luzzi è appena atterrata a Tirana per la prima volta. La visita in Albania della seconda classificata al Grande Fratello arriva proprio nel momento in cui Heidi Baci sembra avere più bisogno del supporto di una faccia amica. La ragazza albanese, dopo aver lasciato il reality show condotto da Alfonso Signorini a causa delle pressioni subite da Massimiliano Varrese e dall'ingresso del papà Genti, ha preso parte alla versione albanese del GF dove sembrerebbe aver incontrato l'uomo che vuole accanto a lei.

La sorpresa di Heidi

Beatrice Luzzi è stata invitata dal Grande Fratello Vip Albania per fare una sorpresa ad Heidi che non ha ancora incontrato nessun suo familiare.

Ecco perché molti utenti e fan del reality si sono schierati contro questa scelta degli autori: «Sono tre mesi che questa ragazza non vede i genitori e fate venire l'amica? Non avete una coscienza!» Mentre i fan italiani che hanno iniziato a seguire il GFVip Albania per vedere Heidi sono molto felici di questo incontro, riconoscono che la ragazza avrebbe bisogno di conferme da parte della mamma e del papà sul suo percorso all'interno della Casa, soprattutto dopo il tira e molla con Romeo, altro concorrente del reality, con il quale ha intrapreso una relazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA