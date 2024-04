Beatrice Luzzi, pranzo con Alfonso Signorini dopo il Grande Fratello: «Lei nuova opinionista». Cosa succede

di Dajana Mrruku

Alfonso Signorini non ha mai nascosto il suo amore per Beatrice Luzzi durante il percorso al Grande Fratello. Il conduttore ha sempre tessuto le lodi e ha difeso la sua concorrente preferita, sperando di portarla alla vittoria. Tuttavia, il pubblico aveva altro in mente, o almeno così hanno deciso i fan di Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Beatrice e Alfonso hanno però coltivato un'amicizia durante il programma, consolidata alla fine del reality. I due sono andati a pranzo insieme e dalle foto condivise, l'alchimia è alle stelle.

Alfonso e Beatrice a pranzo insieme

Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi sono stati a pranzo insieme in una soleggiata Roma.

Le parole di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è stato il primo ospite di "Non lo faccio x moda", il nuovo podcast di Giulia Salemi dove, tra i vari argomenti toccati, anche l'ultima edizione del GF e il conduttore ha espresso la sua opinione su Bea: «Beatrice è stata la vera anima di questa edizione del Grande Fratello, perché è una donna che ha saputo raccontarsi a 360 gradi, che ha offerto ad ogni puntata e ogni giorno che è rimasta dentro la Casa, per 198 giorni, dei punti di discussione, di riflessione. E’ stata un’anima meravigliosa che ha avuto anche la generosità di raccontarsi. Però è un’anima che divide il pubblico, è un’anima che può piacere come può essere detestata. Ogni volta che una persona si racconta con verità, divide. Tu non puoi piacere a tutti, ormai l’ho imparato da tempo, ma neanche voglio piacere a tutti e credo che neanche lei voglia piacere a tutti, non è quella la missione. La mission è quella di raccontarsi con verità, e lei lo ha fatto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 18:58

