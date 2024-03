Beatrice Luzzi: «L’amore tra Mirko e Perla? Non ci credo fino in fondo. Hanno giocato in due e hanno vinto». Poi la delusione dei figli

di Dajana Mrruku

Beatrice Luzzi è stata sicuramente la protagonista di quest'ultima edizione del Grande Fratello. Per molti era considerata la vincitrice, ma purtroppo è arrivata seconda, dopo Perla Vatiero che ha conquistato il pubblico e i suoi fan con la sua storia e l'amore con Mirko Brunetti.

Il triangolo amoroso tra Perla, Mirko e Greta ha avuto un risvolto del tutto inaspettato, con la nascita dell'amicizia tra le due ragazze che si contendevano Brunetti e la riconciliazione a distanza della coppia che aveva preso parte a Temptation Island. Sono in molti a fare il tifo per la coppia, ma altrettanti non pensavo che mettono in dubbio il loro reale interesse.

Durante l'intervista di Chi, Beatrice Luzzi ha rivelato cosa ne pensa dell'amore tra Perla e Mirko e il motivo che l'ha spinta a partecipare al Grande Fratello.

Le parole di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è sempre stata una donna schietta che non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa, soprattutto su situazioni che la riguardano e il motivo dietro il suo secondo posto al GF la riguarda sicuramente.

«Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All’inizio non ero “team Perla” perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto.

L'unico dispiacere? Per i suoi figli: «Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi. Come mai ho partecipato al Grande Fratello? Volevo rimettermi in gioco dopo 15 anni di devozione assoluta come madre, per riprendere in mano sia la mia professione sia la mia natura artistica. E poi, per dare un futuro più roseo ai miei figli».

