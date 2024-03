Perla Vatiero, la stoccata di Beatrice Luzzi: «Ha vinto l'amore, speriamo che duri oltre la finale»

di Dajana Mrruku

La vittoria di Perla Vatiero non è andata giù a motli. Mentre gli ex coinquilini hanno festeggiato il trionfo dell'ex Temptation Island, Alfonso Signorini è andato a consolare e abbracciare Beatrice Luzzi, grandissima protagonista di questa edizione e a ringraziarla di essersi sempre messa in gioco e aver regalato agli spettatori una versione inedita di se stessa che ha conquistato i cuori dei suoi fan.

Tra luci e ombre, Beatrice si è sempre contraddistinta per la lucidità e la schiettezza del suo pensiero, senza mai alzare i toni o essere volgare. Le sue frecciatine sono mirate e pungenti e non hanno risparmiato neanche la vincitrice Perla Vatiero.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Bea dubito dopo la proclamazione di Perla.

"ha vinto l'amore speriamo che duri anche dopo la finale"



BEATRICE CHE LANCIA TUTTO L'ARCO SULLA COPPIETTA FAKE HA SUBITO UNA VERA E PROPRIA INGIUSTIZIA ED È GIUSTO FARSI RODERE IL CULO MA LEI È PIÙ COMPOSTA DI NOI #grandefratellopic.twitter.com/IWjJNdIeZU — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 26, 2024

La frecciatina di Beatrice a Perla

«Ha vinto l'amore, speriamo che duri... oltre la finale! Per quanto mi riguarda, vi voglio bene, siete stati grandiosi. Mi avete dato tantissimo e ci vediamo prestissimo!», ha detto Beatrice Luzzi, nel video condiviso poco fa dal gruppo broadcast del Grande Fratello.

Le prime parole di Bea dopo il secondo posto sono state una frecciatina alla vincitrice Perla che, secondo l'attrice e molti utenti, non avrebbe vinto se non fosse stato per la sua storia d'amore con Mirko, che ha tenuto banco per puntate intere.

In molti hanno accusato Bea di essere una «rosicona», ma lei ha semplicemente detto ciò che pensa, quello che ha sempre fatto all'interno della Casa, rendendosi antipatica agli altri coinquilini, ma conquistando il cuore del pubblico che la reputa vincitrice morale.

