Grande Fratello, vince Perla Vatiero. Il messaggio di Filippo Bisciglia: «Ho un video per te»

di Dajana Mrruku

La vittoria di Perla Vatiero nella serata finale del Grande Fratello ha sorpreso tutti. L'ex fidanzata di Temptation Island ha giocato bene le sue carte ed è arrivata in finale con Beatrice Luzzi che, secondo il pubblico avrebbe vinto questa nuova edizione. Perla Vatiero è entrata nella casa del GF qualche mese dopo l'inizio del reality e ha conquistato piano piano proprio tutti. Inizialmente avrebbe dovuto mettere "zizzania" tra Mirko e Greta. Lui era entrato nella casa per dare una svolta al suo personaggio, ma l'ingresso di Greta lo aveva messo in crisi. Poi è arrivata Perla e il resto, è storia televisiva.

Il triangolo di Temptation Island ha avuto la sua seconda stagione sempre su Canale 5, stavolta condotto da Alfonso Signorini. Eppure Filippo Bisciglia non dimentica le sue coppie preferite e, dopo l'annuncio della vittoria, ha condiviso un video sulle sue storie Instagram.

La sorpresa di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha condiviso sulle sue storie Instagram un video per celebrare la vittoria di Perla Vatiero, ex "concorrente" di Temptation Island.

Filippo ha pubblicato un video in cui annuncia con il sorriso che «Ho un video per te», ricordando la celebre frase di Temptation Island con cui annunciava nuovi sviluppi nel percorso di Mirko con la tentatrice Greta. Ma tutto è ben quel che finisce bene, perché il video di Bisciglia mostra l'annuncio della vittoria di Perla al Grande Fratello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 10:34

