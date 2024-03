Beatrice Luzzi sconfitta al GF, il messaggio di Alfonso Signorini dopo il verdetto

di Dajana Mrruku

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello. Con grande sorpresa di tutti, Alfonso Signorini compreso, Beatrice Luzzi si è classificata seconda. Sorriso stampato sul viso, felice di poter tornare dai suoi familiari e dai suoi amati figli, l'attrice non si è data per vinta e ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta. Il suo percorso all'interno dela Casa del Grande Fratello è stato sicuramente pieno di intoppi, liti furiose con altri coinquilini che la attaccavano continuamente, ma lei è riuscita a superare tutto, rientrando nella casa dopo la morte del papà e facendosi forza. Per molti è la vincitrice morale di quest'edizione, soprattutto per Alfonso Signorini.

Il conduttore, dopo il verdetto si è avvicinato a Beatrice e l'ha abbracciata, sussurrandole alcune parole molto dolci. Andiamo a scoprire che cosa le ha detto Alfonso.

Alfonso ha tanti difetti. Ma è stato riconoscente.



Beatrice ha retto il gioco, infatti lui è andato prima complimentarsi con lei e solo dopo con la vincitrice ahimè decisa da un popolo di ragazzine ignoranti. #GrandeFratello



pic.twitter.com/rJx7HkYcv6 — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) March 26, 2024

Le parole di Alfonso

Dopo la lettura del verdetto che ha dato come vincitrice di questa edizione Perla, Alfonso Signorini si è avvicinato a Beatrice per abbracciarla e sussurrarle alcune parole all'orecchio, pensando di non essere ripreso dalle telecamere.

Dal video andato in onda è visibile il labiale che dice «Grazie!» all'orecchio della Luzzi e poi un messaggio molto importante. Secondo alcuni utenti, il conduttore avrebbe chiesto anche «scusa» all'attrice forse perché avrebbe davvero voluto che la vincitrice di quest'edizione fosse lei? La verità non è data sapere, ma quest'anno a contendersi la vittoria sono state due donne molto forti, determinate e coerenti che hanno dato del filo da torcere agli altri coinquilini.

Poi, il futuro saprà dire meglio chi ha tratto più beneficio da questa partecipazione. Intanto, in molti sperano che il prossimo anno Beatrice Luzzi possa sedersi al posto (o accanto) a Cesara Buonamici, in veste di opinionista del Grande Fratello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA