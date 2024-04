Lavoro d'estate in un ristorante, per candidarsi deve completare un test sulla personalità con domande "particolari": «È pazzia»

di Redazione Web

Quando si cerca un lavoro si è preparati a entrare in un mondo con delle regole tutte sue, spesso non ben specificate e a volte ambigue quanto basta per confondere il potenziale candidato. Sempre più spesso ci si allontana da colloqui tradizionali, relativi unicamente alle competenze richieste per portare avanti i compiti specifici di quel ruolo, per avventurarsi nel mondo personale dell'individuo e indagare le caratteristiche che lo rendono diverso rispetto agli altri.

Si fanno allora largo nuove denominazioni (solitamente in lingua inglese), domande sulla propria capacità di "problem solving", spiegazioni esaustive sulle "soft skill" richieste e colloqui motivazionali in cui le parole si rincorrono per cercare di illustrare al recruiter perché i nostri hobby e interessi ci rendono speciali.

Ne è un esempio il particolare test della personalità sostenuto da una ragazza che voleva semplicemente candidarsi per un lavorettivo estivo al ristorante e che è rimasta tanto sorpresa da ciò che si è trovata davanti da filmarlo e pubblicarlo sui social.

Il test della personalità: "io o non io"?

La ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui inquadra lo schermo del suo computer dove sono presenti delle immagini bizzarre, sotto le quali si vedono due pulsanti "io" da una parte, "non io" dall'altra.

«Non capisco, cos'ha a che fare questa roba con Olive Garden?», si chiede la giovane, mentre sullo schermo c'è un'immagine di due alieni dalle forme antropomorfe che fanno skydiving. Alla fine, risponde "non io" e passa alla successiva: un altro di questi particolari esseri dalla pelle blu ha uno smartphone in mano che gli restituisce una recensione a 4 stelle. Sopra, c'è scritto "Criticato con facilità". "Non io", risponde di nuovo la ragazza, ridendo per l'espressione distrutta della creatura nell'immagine.

Seguono diverse altre caratteristiche volte a definire il potenziale lavoratore: ti piace il fantasy? Sei timido? Questo ti sembra un mondo perfetto? Pensi questo sia "troppo lavoro"? Chiacchieri in ascensore? Resisti alle tentazioni?Fai le cose a modo tuo? Sei un mediatore? Un libero pensatore? A quest'ultima lei si blocca e si chiede: «Aspetta, forse vogliono qualcuno che segua gli ordini? Sono confusa. Non so, metterò che sono una libera pensatrice, non sono davvero una pecora».

Un'immagine mostra qualcuno bloccato nel traffico. Sopra, c'è scritto "non sono preoccupato". Inizialmente la ragazza non capisce cosa questo scenario possa avere a che fare con il ruolo di cameriera da Olive Garden, poi avvicina il telefono e mostra un minuscolo cartello in fondo in cui c'è scritto proprio "Olive Garden": «Oh no, dovrei essere preoccupata allora, perché vuol dire che farò tardi al lavoro, giusto?».

Alla fine del test, la ragazza ottiene la personalità "Mentore" e lo annuncia con gioia. Poi il tono si fa più sospettoso: «Sì, okay, ma... mi assumete?». La maggior parte degli utenti sono d'accordo sul fatto che sia pazzesco fare un test del genere per quel lavoro, mentre molti ironizzano e affermano di volersi candidare solo per vedere il proprio risultato.

