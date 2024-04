«Abbiamo scoperto che oggi la nostra caffetteria chiuderà per sempre: abbiamo cacciato tutti i clienti per fare il brindisi della felicità»

di Redazione web

La tiktoker Giulia, che su TikTok pubblica con l'account "sadkiwigirl" ha postato un video sul proprio profilo social che è diventato virale in pochissimo tempo. Il filmato in questione ha raccolto quasi tre milioni di visualizzazioni: Giulia e le colleghe si riprendono dopo aver scoperto che la caffetteria in cui lavorano, Foxtrot a Chicago, Stati Uniti, chiuderà per sempre... e loro avevano ricevuto la comunicazione solamente due ore prima. Le ragazze sono tristi nel fare gli ultimi caffè e di servire gli ultimi clienti ma, alla fine, pubblicano il video con emoticon divertite e brindisi della felicità.

Il video virale su TikTok

Il video virale di Giulia comincia con la tiktoker che sorridente spiega: «Ho scoperto due ore prima che iniziasse il mio turno che la nostra caffetteria chiuderà per sempre e così anche tutte le altre sparse per il Paese! Non ci avevo mai pensato ma... qualcuno sa come presentare la domanda di disoccupazione?», chiede Giulia sorridendo divertita insieme alla collega.

Le due ragazze, poi, dopo avere appreso la notizia sembrano non prendere più così seriamente il lavoro e, infatti, controllano con la telecamera dello smartphone i loro outfit oppure si filmano mentre preparano l'ultimo cappuccino. «Certamente la schiuma non è delle migliori che ho fatto», commenta Giulia.

La ragazza, quindi, aggiunge: «La nostra caffetteria chiuderà per sempre oggi alle 12 e noi abbiamo ancora tre ore di turno ma direi che possiamo finire prima. Abbiamo cacciato tutti i clienti e brindato al nostro ultimo giorno!».

Il comunicato della caffetteria

Come riporta il Washington Post, la caffetteria Foxtrot è stata fondata nel 2014 a Chicago e aveva varie sedi sparse nelle città di Chicago, Austin, Dallas e Washington DC.

