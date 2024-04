Il cane che si siede a tavola come una persona: Grayson diventa una star dei social

di Sara Orlandini

Grayson è diventato in poco tempo uno dei cani più conosciuti, simpatici e divertenti di TikTok. Lui, un Weimaraner di sei anni dal pelo grigio e lucidissimo, non fa nulla di che se non desiderare costantemente la compagnia della sua padrona, Federica Finocchiaro... anche quando è seduta a tavola. Il video in cui la ragazza mostra il suo cane Grayson seduto tranquillamente al tavolo della cucina ha totalizzato 22.9 milioni di visualizzazioni e in tantissimi hanno commentato il filmato scrivendo che il fatto di volere essere sempre a contatto con il padrone è proprio una caratteristica della razza canina.

Il video virale di Grayson

Federica Finocchiaro registra un video selfie con un'espressione tra il serio e l'incredulo: è seduta al tavolo della cucina insieme alla mamma e con loro c'è anche il loro fedele amico Grayson. Il cane guarda la padrona che più volte lo indica e, ovviamente, non capisce cosa stia dicendo di così tanto interessante, sente solo il suo nome ed è proprio in quei momenti che si gira verso la ragazza. Federica spiega: «È sempre felice quando è ora di sedersi a tavola. Il vostro cane si siede con voi? Il nostro sì, Grayson adora la nostra compagnia e si accomoda con noi come se niente fosse». Federica, poi, spiega: «Lui lo fa proprio perché vuole sentirsi un umano: se provo a tentarlo con il cibo, non lo prende, non mangia mai ciò che mangiamo noi. Lui vuole solo la nostra compagnia».

I commenti social

Il video ha fatto divertire milioni di utenti su TikTok e in tantissimi hanno commentato con frasi del tipo: «Anche io ho Weimaraner e anche il mio adora sedersi a tavola insieme a noi!», «Il mio cane vuole una sedia tutta per lui quando ha finito di mangiare dalla sua ciotola... è semplicemente fantastico» oppure qualcuno è stato più pungente: «Grayson e anche il mio cane sono molto più educati di certe persone che ho ospitato nel mio ristorante...

