Senzatetto ritrova la famiglia dopo 13 anni a una Mustang, il video è virale. Cos'è successo

La storia di Jorge Pineda e della sorella Beatriz Pineda ha commosso tutto il mondo e i milioni di utenti di TikTok che si sono imbattuti nel video. Jorge, 54 anni, messicano si era allontanato da casa da ormai 13 anni ed era diventato un senzatetto a causa di alcuni imprevisti della vita. La sua famiglia non aveva più sue notizie dal 2011 e, ormai, aveva perso le speranze: non avrebbe mai pensato che, invece, lo avrebbe riabbracciato grazie a un video diventato virale su TikTok e, soprattutto, grazie ad André Hernández, proprietario di una Ford Mustang.

La storia

Il 5 aprile, André Hernández ha postato sul proprio profilo Instagram un video che ha collezionato quasi sette milioni di visualizzazioni. Un senzatetto guarda affascinato la sua nuova Ford Mustang grigia, la scruta, si ferma davanti all'imponente cofano e, poi, si siede sul muretto dietro ad ammirare l'auto sportiva. André, quindi, decide di fargli un regalo e non bada alle sue condizioni, decide solo di farlo salire in auto per fargli fare un giro per le strade di Monterrey, Messico. Il video è diventato virale su TikTok ed è arrivato anche alla sorella Beatriz che pensava di avere riconosciuto il fratello dietro a quei capelli tutti arruffati e alla barba ispida. La donna, quindi, ha contatto André per chiedergli informazioni sull'uomo che, nel frattempo, continuava ad aiutare con cibo e cura personale. Il ragazzo, infatti, ha regalato a Jorge dei vestiti nuovi e un nuovo taglio di barba e capelli.

L'incontro

Beatriz Pineda ha sempre saputo che il protagonista del video era il fratello Jorge e, quindi, è partita alla volta di Monterrey: aveva organizzato l'incontro grazie all'aiuto di André Hernández.

