Skincare, quali errori evitare secondo l'esperta: «Attenzione ai retinoidi, così migliaia di donne sotto i 30 anni stanno invecchiando»

La skincare quotidiana è sicuramente un ottimo modo per mantenere la pelle del proprio viso più luminosa e idratata possibile e, certamente, per contrastare gli effetti del tempo. Tuttavia, per un buon risultato è necessario utilizzare prodotti che non siano aggressivi e che portino veri benefici e, inoltre, bisogna prestare molta attenzione alla loro composizione perché stando a quando rivela la dottoressa Niyati Sharma, che lavora per la piattaforma sanitaria online chiamata Moshy, un principio attivo in particolare starebbe accelerando l'invecchiamento di migliaia di donne sotto ai 30 anni. Ecco che cos'ha spiegato la dermatologa nella sua intervista a Femail.

Le parole di Niyati Sharma

In una sua recente intervista a Femail, la dermatologa Niyati Sharma ha spiegato: «Fare la skincare è una buonissima abitudine per mantenere in salute la pelle del viso ma è bene fare attenzione ai prodotti che contengono principi attivi aggressivi come, ad esempio, il retinolo. Mi riferisco soprattutto alle giovani sotto ai 30 anni. Devono capire che se questo principio viene utilizzato in una pelle che non ne ha bisogno perché giovane, la barriera cutanea può essere danneggiata e i retinoidi, quindi, faranno più male che bene accelerando, appunto, il processo di invecchiamento.

I social e la cura della pelle

La dottoressa Niyati Sharma, inoltre, aggiunge: «È preoccupante come, ultimamente, sempre più bambini dagli 8 anni in su, comincino ad avvicinarsi al mondo della skincare solo perché "influenzati" dai social. La loro pelle non ha bisogno di una cura eccessiva perché ancora troppo giovane. Al massimo, può essere idratata con una semplice crema o protetta con una protezione solare, ma nulla di più».

