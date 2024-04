Si schianta con l'auto mentre va a trovare il figlio, Francesca Stornello muore sul colpo. Aveva appena compiuto 53 anni

di Redazione Web

Tragedia nel Cosentino, dove un incidente stradale è risultato fatale per Francesca Stornello, che insieme al marito era in viaggio per andare a trovare uno dei figli che vive a Cosenza. La vettura della 53enne siciliana, un'Audi Q5 bianca, si è schiantata contro altre due macchine, una Skoda e un'Opel. Nonostante i soccorsi, per la donna non c'è stato nulla da fare. A darne notizia è stato il Quotidiano di Sicilia. Il dramma si è consumato lunedì 29 aprile lungo la statale 106 bis, che collega Trebisacce a Vallapiana. Nell'incidente sono rimaste ferite otto persone, tutte trasportate all'ospedale di Cosenza con l'eliambulanza.

Chi era la vittima

Francesca Stornello e il marito, noto imprenditore ortofrutticolo della zona, vivevano a Scicli, in Sicilia, e domenica sera avrebbero dovuto fare ritorno verso casa. Le cause della tragedia sono ancora da accertare. La vittima lascia tre figli e viene ricordata dai residenti e concittadini come una donna solare e sorridente, sempre disponibile. Tanti i post di amici e conoscenti su Facebook, dove non si contano gli utenti che hanno deciso di lasciare un messaggio e un pensiero per commemorare la memoria di Francesca.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA