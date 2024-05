Oroscopo di martedì 21 maggio, riflettete prima di parlare. Incontri speciali per Toro e Cancro: chi sale e chi scende

L'oroscopo di martedì 21 maggio 2024. Si sta avvicinando il compleanno di Gemelli, che inizia la sua era con l'ingresso del Sole nel segno. Un transito importante, che si unisce all'arrivo imminente di Venere (venerdì 24 maggio) e Giove nel segno. Quest'ultimo decisamente importante per tutti i segni mobili e d'aria. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. La Luna è nel segno dello Scorpione.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Tenere a freno la lingua». Molti segni sono un po' tesi per via dello spostamento della Luna nel segno dello Scorpione, che porta alcuni cambiamenti. Si consiglia di riflettere e di capire chi si ha davanti prima di parlare. I segni di fuoco sono energici, mentre i segni di terra potrebbero incontrare una persona speciale. I segni d'aria tengono duro, anche se stanchi. E i segni d'acqua cercano di essere positivi, anche se sono un po' giù di morale.