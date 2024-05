Fedez-Iovino, le cinque persone riconosciute dai vigilantes insieme al rapper. Il video: «Era senza dubbio lui»

di Redazione web

Sono cinque i nomi delle persone riconosciute dai vigilantes di Parco Vittoria a Milano, il complesso di Citylife dove vive Cristiano Iovino e teatro del pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Oltre allo stesso personal trainer, i testimoni hanno riconosciuto con sicurezza sugli album fotografici mostrati dagli investigatori Fedez, al momento unico iscritto nel registro degli indagati, e la sua guardia del corpo Christian Rosiello. Le guardie giurate hanno descritto anche posizione e ruolo dei presenti, consentendo di identificare le sagome riprese dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena.

Il video del pestaggio

Agli atti delle indagini, scrive il Corriere della Sera, è allegato un video che è attualmente sottoposto a analisi scientifiche, al completamento delle quali i magistrati avranno un quadro più chiaro di quanto accaduto grazie alla testimonianza incorciata dei testimoni. «Era senza dubbio lui.

Il taxi

Si cerca inoltre un taxi che nei filmati compare in via Traiano, bloccato per qualche secondo dal van nero da cui scendono il rapper e i suoi accompagnatori, prima di dirigersi verso via Petitti. Gli investigatori sperano che il taxi sia dotato di dash cam frontale per ottenere immagini più dettagliate della rissa. Secondo la procura, l’aggressione a Iovino sarebbe stata una spedizione punitiva dopo una lite precedente in discoteca. «Il motivo? Forse l'alcol», ha detto il titolare del "The Club" agli investigatori.

