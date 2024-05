Gerry Scotti, la frecciatina ad Antonella Clerici a Io Canto Family non passa inosservata: la reazione di Michelle Hunziker

di Dajana Mrruku

Io Canto Generation si espande con un nuovo spin off, Io Canto Family, dove i giovani cantanti si esibiscono su brani moderni e altri più classici insieme ai loro familiari, nonne, nonni e genitori. L'obiettivo è vincere in compagnia, regalando emozioni uniche ed incredibili.

Al timone di questo nuovo format c'è Michelle Hunziker, dopo che Gerry Scotti le ha passato il testimone. Il conduttore, infatti, presentava la versione "originale", ma non ha proprio avuto tempo di condurre anche questo spin-off, visto che adesso è totalmente assorbito dalle registrazioni di "La ruota della fortuna". Gerry ha rifiutato l'offerta ed è andato avanti, ma quando i produttori e registi gli hanno chiesto chi vedesse al suo posto, nella sua testa l'immagine di una showgirl bionda svizzera è apparsa immediatamente, con nome e cognome, quelli di Michelle Hunziker.

Tuttavia, il padrone di casa ha voluto fare un saluto all'inizio della prima puntata di Io canto Family, lanciando una frecciatina molto affilata che forse, non tutti hanno colto.

La frecciatina di Gerry Scotti

Negli ultimi mesi Mediaset ha voluto riesumare uno dei programmi più celebri di Canale 5, Io Canto, riportandolo alla luce, in prima serata, guidato dal suo storico presentatore, Gerry Scotti.

Gerry Scotti ha voluto mandare una frecciatina ben affilata alla Clerici proprio durante la prima puntata di Io Canto Family.

«Ho un’idea per un nuovo programma - dice Gerry a Michelle Hunziker - ti lascio una trasmissione. Guarda che è buona, potrebbe essere il titolo di un nuovo format!». Il riferimento del conduttore è a “Ti lascio una canzone”, lo storico talent per bambini che cantano, andato in onda su Rai 1 con Antonella Clerici al timone.

La reazione di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, che è sempre rimasta fuori da queste frecciatine tra reti televisive, ha prontamente evitato ogni polemica ridendoci su e scherzando con il suo grande amico e collega Gerry Scotti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 09:41

