Cambio di posto in aereo durante il volo, la hostess: «Questa è la punizione che metto in atto»

di Redazione web

Stando a quanto raccontano le hostess o gli assistenti di volo nei vari video pubblicati su TikTok, negli ultimi tempi, sono aumentate a dismisura le richieste da parte dei passeggeri di cambiare posto in aereo durante il volo. Il vicino di sedile non va loro a genio, oppure sono troppo vicini alla coda del velivolo oppure ancora, nel caso delle coppie, non hanno prenotato i posti e quindi la moglie si ritrova dieci file più avanti rispetto al marito. Insomma, le ragioni possono essere svariate ma, alle volte, i clienti non chiedono di spostarsi per capricci ma per necessità.

Durante un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Mitra Amirzadeh un'assistente di volo con sede a Orlando ha fatto sapere che le richieste di cambio posto sono diventate così frequenti che su dieci turni, questo tipo di reclamo le capita almeno sette volte. Inoltre, anche un'altra hostess virale su TikTok, Jeenie Weenie ha parlato del tema e ha dato tutti i dati precisi che riguardano appunto il cambio posto.

La punizione di Mitra Amirzadeh

Mitra Amirzadeh ha dichiarato al Wall Street Journal: «Mi capita spessissimo, molto più di quanto si possa pensare, che a una mamma e a un figlio, anche piccolo, vengano assegnati due posti distanti. Le persone, quando desiderano scegliere il proprio sedile, dovrebbero pagare un supplemento e spesso non ne hanno voglia, quindi, comprano i biglietti pensando che una volta sull'aereo sia facile e scontato scambiarsi con qualche altro passeggero. Ad esempio, se un bambino capita nel sedile di mezzo, la mamma è lontana e chiede al passeggero vicino al finestrino di fare cambio, spesso e volentieri questo si rifiuta. Questa situazione in particolare mi fa arrabbiare perché si tratta comunque di un bambino.

I video di Jeenie Weenie

Jeenie Weenie in uno dei suoi video più virali di sempre (ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni) ha affrontato proprio il tema del cambio posto in aereo e ha spiegato: «Se siete una coppia che vuole cambiare posto con un passeggero singolo nella stessa zona, la probabilità che vi dica di si è quasi massima. In questo caso, non mi è mai capitato di vedere qualcuno che rifiutasse. Ma se il cambio di posto comporta lo spostamento di un passeggero nella parte posteriore dell’aereo, le probabilità diminuiscono di circa il 20%. Se il sedile è vicino al bagno o a un bambino piccolo, le probabilità di scambio crollano di circa il 40%. I passeggeri vicini al finestrino non cambiano quasi mai il loro sedile, mentre se si è vicini al finestrino e si desidera il posto centrale o vicino al corridoio, ecco che le probabilità di riuscita dello scambio si avvicinano al 99%. Cambiare posto con altre classi? Non provateci nemmeno», conclude divertita Jeenie Weenie.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA