«Al supermercato mio figlio non la smetteva di piangere e alla cassa nessuno mi ha aiutata con la spesa. Mi guardavano tutti male, orribile»

Carissa McHolme è una tiktoker australiana conosciuta su TikTok perché posta spesso video in cui racconta la sua vita da mamma e tutto ciò che la maternità comporta. Uno degli ultimi post pubblicati dalla donna è diventato virale e ha totalizzato più di 50mila visualizzazioni. La content creator era al supermercato insieme al suo bambino nato da pochi mesi. Il piccolo non smetteva di piangere mentre lei era indaffarata a sistemare la spesa sulla cassa automatica, la commessa continuava a guardarla infastidita senza aiutarla minimamente, così come gli altri clienti in fila. Poi, all'uscita del supermercato, Carissa è stata fermata per essere controllata dalla guardia accanto alle porte scorrevoli: «Mi hanno trattata come una criminale. È stato orribile», ha detto.

La disavventura di Carissa

Nel suo video diventato virale, Carissa McHolme ha raccontato: «Ero al supermercato con mio figlio e, dato che non voleva stare nella carrozzina, ho deciso di prenderlo in braccio. Ho fatto la spesa e mi sono avviata alla cassa. Non riuscivo a scansionare i prodotti reggendo anche il bambino e, quindi, l'ho sistemato nella sua carrozzina: ha cominciato a urlare a squarciagola, io non riuscivo a calmarlo perché stavo passando pasta, pane e frutta. La cassiera continuava a guardarmi e non ha fatto un passo per venirmi incontro e aiutarmi. Così, anche tutti gli altri clienti in fila. Finito di imbustare la spesa e dopo avere pagato, con le urla di mio figlio in sottofondo, la donna si è avvicinata dandomi lo scontrino per aprire la porta dell'uscita. Non le ho nemmeno risposto e ho preso il pezzetto di carta. Una volta arrivata alla porta sono stata fermata da una guardia giurata che ha preteso di controllare tutti i sacchetti e la mia borsa, salvo poi, farmi uscire. Mi hanno umiliata. Prima, nessuno mi ha aiutata e, dopo, mi hanno trattata come una ladra. È stato orribile».

Dopo avere visto il video di Carissa, la direzione del supermercato ha risposto con un commento: «Ci dispiace sentire quanto è successo.

Le esperienze degli altri clienti

Carissa McHolme non è stata l'unica a vivere una brutta esperienza al supermercato. Sotto al suo video sono comparsi tantissimi commenti come, ad esempio: «Avevo sul passeggino di mio figlio una bottiglia d'acqua che avevo acquistato in precedenza e all'uscita mi è stato chiesto dove l'avessi presa. Avevo già buttato via lo scontrino vecchio e nonostante la guardia avesse controllato nella nuova ricevuta se ci fosse o meno la bottiglietta (non c'era), non si fidava. Quindi, ho dovuto aprire l'app della mia banca e dimostrare di aver comprato l'acqua 20 minuti prima in un distributore automatico».

