Va al ristorante e trova il marito insieme all'amante: «Beccato con le mani nel sacco». Poi posta il video su TikTok

Scoprire di avere un partner fedifrago non è mai piacevole: crollano tutte le certezze all'interno di una coppia, e si rischia che la relazione finisca per sfaldarsi. È il caso di un triangolo diventato virale su TikTok, con un uomo beccato dalla moglie insieme all'amante: una figuraccia davanti a mezzo mondo, dato che il filmato ha avuto milioni di visualizzazioni. Una figuraccia voluta dalla donna, che ha filmato l'infedeltà del marito per poi postarla sui social.

Il video del tradimento

Il video pubblicato su TikTok da WaryMary1 è diventato virale e ha molto colpito gli utenti social in cerca di "drama" sentimentali. La protagonista è la moglie che entra, con un abbigliamento sportivo, all'interno di un ristorante. Dietro di lei c'è qualcuno che riprende tutta la scena. La donna raggiunge un tavolo a cui sono seduti un uomo e una signora e non appena saluta il signore, quest'ultimo cambia completamente espressione e anche colore.

La protagonista chiede: «Ciao, che cosa ci fai qui?» e lui, con nonchalance ma comunque il terrore negli occhi, risponde: «Sono a cena». La donna si rivolge all'altra commensale che non capisce bene cosa stia succedendo e le chiede chi sia, quindi, la signora sorridente risponde: «Un'amica».

Catching your husband is wild pic.twitter.com/xiC8S7zZXc — Wild content (@NoCapFights) April 4, 2024

Il finale

Il marito e l'amante restano fermi immobili e quest'ultima, evidentemente ignara del fatto che l'uomo fosse sposato, getta la fetta di limone che aveva in mano dentro il suo drink e lo guarda in modo davvero triste. Poi guarda la moglie e sembra dispiaciuta per quanto accaduto: sembra che stia per scoppiare a piangere. Il video ha fatto il giro dei social, specie su X e TikTok e in tanti, per smorzare la tensione e il dolore del momento, hanno commentato: «Beccarlo con le mani nel sacco dev'essere stato il massimo».

