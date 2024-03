«Ho speso 1.500 euro per il matrimonio della mia amica ma lei mi ha intimato di non presentarmi il giorno delle nozze. Colpa delle foto social»

di Redazione web

Amy Dickinson è una tiktoker inglese molto seguita su TikTok dove pubblica video ironici delle sue avventure o disavventure. La content creator ha raccontato in un filmato come, dopo essere stata invitata a un matrimonio di un'amica, quest'ultima le abbia letteralmente proibito di presentarsi il giorno delle nozze. Amy è rimasta sconvolta dalla richiesta e, giustamente, si è fatta dare spiegazioni. La futura sposa non avrebbe gradito il fatto che Amy avesse pubblicato una foto dell'addio al nubilato prima di lei.

Ecco cos'è successo.

La vicenda

Il video in cui Amy Dickinson racconta di essere stata invitata a non partecipare al matrimonio della sua amica ha totalizzato quasi due milioni di visualizzazioni. La tiktoker ha spiegato: «Non riesco ancora a credere a ciò che mi è capitato. La mia amica mi aveva invitata al suo matrimonio e io ero davvero molto felice per lei, quindi avevo comprato vestito, scarpe, accessori e prenotato anche il parrucchiere. Tutto questo mi è costato migliaia di sterline, 1300 per la precisione (1500 euro, ndr), per poi scoprire che non utilizzerò niente, dato che mi è stato chiesto di non presentarmi alle nozze. La sposa, infatti, si è infastidita perché ho postato sul mio profilo Instagram una foto in cui si vedeva che stavo partecipando a un addio al nubilato. Io l'ho pubblicata senza malizia ma lei si è arrabbiata perché l'ho anticipata. Penso che stesse cercando solo un motivo per escludermi dalla festa perché per me questo è assurdo. Non le parlo da due mesi ormai e non ho nemmeno intenzione di farlo. Si è comportata male nei miei confronti e non voglio mai più sentirmi così. Il suo comportamento è davvero disgustoso.

I commenti social

Il video di Amy Dickinson ha riscosso molto successo su TikTok e, oltre alle tantissime visualizzazioni, ha raccolto anche molti commenti da parte degli utenti social. Qualcuno ha scritto: «Una persona che fa così non è una vera amica, meglio sia andata in questo modo» oppure «Infantile al massimo, va bene il nervosismo prima del matrimonio ma così è un tantino esagerato».

