Parcheggia il Suv sul posto dei disabili e se la ride, l'influencer ricco: «Il mio tempo è prezioso, sono più vicino all'entrata del negozio»

di Redazione web

Luke Desmaris è un tiktoker che si vanta di essere diventato ricco (addirittura milionario) per avere trovato la formula giusta per i suoi video che riscuotono sempre molto successo. Essere arrogante e sfrontato, senza una valida motivazione, sarebbe il suo segreto. Il 28enne originario dell'Essex, Inghilterra, conta più di 100mila follower nel proprio profilo TikTok e uno degli ultimi video pubblicati ha suscitato indignazione dalla maggior parte dei suoi fan.

Luke, infatti, ha parcheggiato il suo suv nero in un'area riservata alle persone disabili, solo perché «il suo tempo è prezioso e l'entrata era più vicina». Il filmato è diventato virale ed è stato commentato da tantissimi utenti furiosi per il suo comportamento maleducato.

Il video di Luke Desmaris

Il video pubblicato da Luke Desmaris sul proprio profilo TikTok, comincia con il tiktoker che, con aria arrogante, risponde alla persona che gli chiede il motivo per cui abbia parcheggiato in un posto per disabili. Il content creator, con un braccio fuori dal finestrino risponde sorridendo: «Sono una persona molto veloce e quando entro in un negozio so già dove dirigermi e cosa prendere. Insomma, risparmio tempo. Il tempo è denaro e nei due minuti in cui sono dentro, sono sicuro che nessuna persona disabile arriverà.

I commenti social

Il video TikTok postato da Luke Desmaris è stato commentato da moltissime persone. I suoi fan si sono divertiti e, purtroppo, hanno apprezzato la sua arroganza, mentre, i più giudizievoli hanno scritto: «Senza nessun rispetto. Io sono in sedia a rotelle e vedere e sentire certe cose mi mette solo una grande tristezza», e ancora «invece di farti bello sui social dovresti essere grato alla vita per stare bene. Prenditi meno gioco di chi non è fortunato come te».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA