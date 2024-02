Botox casalingo, i video TikTok nel mirino degli esperti: «Gravi danni alla pelle, rende incapaci di muovere il viso»

di Redazione web

Spesso su TikTok diventano virali dei video riguardanti consigli di bellezza da parte di influencer e tiktoker per i loro follower. Tuttavia, la maggior parte di questi trend non derivano da nessuna certezza assoluta e scientifica ma sono, per lo più, scoperte casalinghe fatte in preda alla noia e, proprio per questo, molto dannose e pericolose.

Una delle ultime mode scoppiate all'interno del social preferito dagli adolescenti, è proprio quella del botox casalingo: le influencer spiegano all'utente come creare questa specie di gelatina da apporre sul viso che, stando a quanto dicono loro, avrebbe lo stesso effetto delle punturine anti age. Proprio riguardo a questo genere di video, si è espresso l'esperto della pelle, Scott McGlynn che ha sconsigliato di utilizzare questo intruglio anti rughe. A lui, si sono accodati vari colleghi medici.

Il video di Scott McGlynn

Scott McGlynn è molto noto su Instagram e TikTok perché è un esperto di cura della pelle che, spesso, dà molti consigli anche ad attori famosi di Hollywood. Tra i video che posta sui social, a volte capita che mostri le tendenze che vanno per la maggiore su TikTok e McGlynn ha sconsigliato vivamente di seguire un trend in particolare: quello del botox casalingo. Nel video pubblicato da Scott si vedono varie influencer che scaldano sui fornelli una specie di gelatina (derivata da acqua e semi di lino bolliti), la lasciano raffreddare e, infine, se la spalmano sul viso. Quindi, Scott McGlynn ha commentato: «Se questa miscela vi suona familiare è solamente perché è un intruglio utilizzato in cucina, specie nelle ricette di cottura vegane e non in qualche crema o prodotto anti-age. Perciò, lasciate stare perché la maschera, man man che si asciugherà, darà sì un effetto botox ma anche "collante"...

Le parole dei dottori

Scott McGlynn non è stato l'unico a esporsi contro la tendenza, anche il dottor Scott Walter ha spiegato su Instagram: «In sostanza, tutto ciò che sta facendo è creare una colla che rassoda la pelle. Quindi sì, può ridurre temporaneamente le rughe ma gli effetti non sono duraturi... anzi, spariscono subito».

Teresa Song, dermatologa della Marmur Medical ha detto alla testata In The Know: «Il video mostra che i semi di lino hanno effetti simili al botox, il che è falso poiché non esistono altri ingredienti sul mercato che possano funzionare con la stessa efficacia dei neuromodulatori».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA