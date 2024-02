«Gli uomini mostrano sempre le loro pance, non vedo perché non possa farlo anche io»: influencer si sfoga

Sarah Nicole Landry è un'influencer molto famosa su Instagram, basti pensare che il suo profilo conta quasi due milioni e mezzo di follower. Gli utenti social sono molto affezionati alla giovane mamma americana perché nel suo account propone tutti video e post che mostrano quanto bello e positivo sia accettare il proprio corpo per ciò che è senza vergognarsi o nasconderlo. Il concetto di bodypositivity è molto importante per Sarah che, in uno dei suoi ultimi video, si è chiesta: «Ma perché gli uomini quando mettono in bella vista le loro pance nessuno dice nulla e, invece, quando lo fa una donna... apriti cielo?». Il filmato, che Sarah ha postato anche su TikTok, ha riscosso molto successo tra i suoi follower che hanno lasciato migliaia di like e commenti molto positivi.