«Faccio sempre complimenti alle ragazze, significa molto detto da una carina come me». L'atto di gentilezza che fa discutere

Elle è una content creator molto seguita su TikTok dove, ogni giorno, posta qualche nuovo contenuto che ha a che fare con vari argomenti e tematiche: dal beauty ai viaggi. Uno degli ultimi video che ha pubblicato non è andato molto a genio ai suoi follower o, meglio, tanti di loro, come si evince dai commenti, non capiscono se sia ironica o se stia parlando sul serio. Ecco perché.

Il video "ambiguo" di Elle

Recentemente, la tiktoker Elle, che su TikTok si chiama "Caterpiye", ha pubblicato un video in cui dice: «Quando vedo le ragazze, specie se sono ragazze di una bellezza normale, faccio loro molti complimenti perché penso che detti da una carina come me, possano essere davvero importanti. Voglio solo che rilassino la mente e che si sentano bene con se stesse. Le persone pensano che, in qualche modo, le stia prendendo in giro o che io sia falsa ma la verità è che mi piace davvero riservare belle parole alle ragazze che sono sicura si sentiranno meglio».

In moltissimi non hanno ben capito se Elle fosse ironica o meno e, infatti, qualcuno ha scritto: «Spero davvero tu stia scherzando» oppure «Ma dice sul serio? È tutto così ridicolo». Qualcuno, però, ha spezzato una lancia a favore di Elle e ha scritto: «Io penso che questo atto di gentilezza sia molto bello e importante» o anche «Lei vuole aiutare le altre ragazze ad apprezzarsi e questo è il suo modo di comunicare».

Elle e i social

La tiktoker Elle si racconta moltissimo sui social e TikTok sembrerebbe proprio essere la sua piattaforma preferita.

