Sobrio da 16 mesi, alla festa chiede un drink analcolico: «Mi hanno portato un cocktail alla vodka e lo stomaco mi ha fatto male»

Evan Rugen è un tiktoker molto seguito su TikTok perché, oltre a dare consigli su come vivere al meglio in una metropoli come New York, registra anche video divertenti. Uno dei suoi filmanti, in particolare, ha attirato l'attenzione dei follower: il content creator racconta di essere sobrio da più di un anno ma questa sua "pulizia" dall'alcol è stata rovinata da un cameriere in un bar della città. Ecco che cosa ha raccontato Evan.

La vicenda

Evan Rugen ha registrato il "video-denuncia" camminando per le strade di Manhattan come fa tutti i giorni.

Il tiktoker ha spiegato: «Ero stato invitato a una festa di compleanno di un mio amico che ha voluto festeggiare in un bar della città. Quando il cameriere è arrivato a prendere l'ordine, io ho preso un analcolico e, prima di lasciarlo andare, mi sono assicurato più volte che avesse capito che non doveva portarmi alcol. Ok, mi sono fidato, dopotutto mi ero raccomandato più volte. Comunque, arriva il drink ed era pieno zeppo di vodka. Io sono sobrio da 16 mesi e quello che mi è successo è davvero frustrante. Inoltre, il mio stomaco ha iniziato a farmi male... quando finirà tutto questo?».

Tantissimi ragazzi che stanno curando la loro dipendenza da alcol, hanno chiesto a Evan di fare il nome del bar così da evitarlo. Il tiktoker ha risposto che, purtroppo, questo è stato un caso ma ciò che è successo a lui, potrebbe capitare a chiunque in qualsiasi locale della città.

