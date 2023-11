La tiktoker racconta il suo viaggio complicato in Giappone: «Ecco cosa avrei voluto sapere prima»

di Redazione web

Maile Minardi è una tiktoker molto seguita su TikTok e ama condividere con i suoi follower le sue esperienze di viaggio e dare loro consigli utili. Così, ha fatto anche per l'ultimo Paese che ha visitato: il Giappone. La content creator spiega ai fan ciò che è fondamentale abbiano con loro e i comportamenti che, in certi luoghi, devono adottare. Maile, infatti, nel suo video dice: «Ecco cosa avrei voluto sapere prima di partire».

Il viaggio in Giappone di Maile Minardi

Maile Minardi ha pubblicato un nuovo video sul proprio profilo TikTok, in cui spiega ai follower moltissime curiosità sul Giappone, consiglia luoghi da visitare e suggerisce anche qualche piccolo trucchetto per non avere sorprese durante il soggiorno. La tiktoker dice: «Ecco alcune cose che avrei voluto sapere prima di partire, così da non essere costretta a rimediare all'ultimo minuto. Non serve tantissimo denaro liquido, dato che, la maggior parte dei posti accetta carte di credito, ad esempio, per noi, 300 dollari sono stati perfetti. Ho letteralmente usato le mie ultime monete all'aeroporto prima di partire. Il consiglio più importante che mi sento di darvi è di procurarvi, prima di partire, il Japan Rail (JR) Pass con viaggi illimitati sui mezzi pubblici. Se, invece, andrete a ritirarlo una volta arrivati, recatevi allo sportello di mattina presto, eviterete code infinite. Inoltre, evitate i luoghi virali mostrati su TikTok, sono sempre affollatissimi.

Il consiglio di Maile

Infine, Maile Minardi ha detto: «Se potete, andate in Giappone con qualcuno che parli la lingua. Questo ha cambiato il nostro intero viaggio ed è stata un'esperienza completamente diversa, anche perché il nostro amico conosceva luoghi non turistici e, quindi, più particolari».

