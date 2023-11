Mostra al papà il suo vestito sexy per Halloween, lui rimane scandalizzato: «Devi proprio uscire così?»

di Redazione web

Saoirse Bodge Flynn è una tiktoker molto seguita su TikTok e i suoi video riscuotono sempre molto successo. La content creator, in occasione di Halloween, ha deciso di mascherarsi da diavoletta sexy e di filmare la reazione del papà al suo vestitino rosso alquanto succinto. L'espressione dell'uomo è esilarante e il video è piaciuto così tanto ai suoi follower che, in poco tempo, è diventato virale, totalizzando quasi quattro milioni di visualizzazioni.

Il video di Saoirse Bodge Flynn

Il video di Saoirse Bodge Flynn che ha totalizzato quasi quattro milioni di visualizzazioni è davvero semplice: la tiktoker si filma in modalità selfie mentre indossa un vestitino rosso super attillato con uno spacco a dire poco vertiginoso e una scollatura che non lascia nulla all'immaginazione. La content creator, poi, completa il look con delle corna rosse e un paio di stivali alti sempre dello stesso colore. Quindi, si reca in salotto dove si trova il padre e gli chiede che cosa ne pensi del vestito. L'uomo rimane scandalizzato alla vista del vestito della figlia e chiede: «Ma devi proprio uscire così?». Saoirse, allora, aggiunge la didascalia: «Si può dire con certezza che non approvi».

I commenti social

Il video ha riscosso davvero molto successo su TikTok e i commenti degli utenti sono stati davvero numerosissimi. Qualcuno ha scritto: «Il poveretto si è perfino tolto gli occhiali per non vedere la figlia così», «A te è andata anche bene, mio papà mi avrebbe chiusa in camera» oppure «Io credo che ognuno debba indossare ciò che vuole, soprattutto se si tratta di Halloween».

