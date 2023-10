Tiktoker: «Ho rovinato la vita di un uomo che ha offeso la mia amica. Gli mandavo spoiler di serie tv e ho convinto la fidanzata a lasciarlo»

di Redazione web

Linda Solley Hurd è una tiktoker molto seguita sui social e su TikTok condivide molti contenuti con i suoi follower ai quali dà consigli sulla moda e sulle strategie di marketing. In un video, però, la content creator ha parlato di un episodio che le è capitato in passato: un uomo ha offeso pesantamente una sua amica e lei ha deciso di vendicarsi utilizzando i social. Ecco cosa è accaduto.

Il racconto di Linda Solley Hurd

Linda Solley Hurd ha postato un video su TikTok in cui racconta ciò che le è accaduto e come ha reagito di conseguenza: «Una sera, io e una mia amica eravamo a una festa e lei, per sbaglio, ha rovesciato il suo drink sulla giacca di un tipo che, nonostante si fosse scusata, l'ha cominciata a offendere chiamandola "grassa" e, in più, le ha sputato addosso. Io ho cominciato a urlargli contro dicendo che si stava comportando malissimo e di allontanarsi subito da noi. Qualche giorno dopo, l'ho trovato su Facebook e mi sono accorta che era un grandissimo fan di alcune serie tv, quindi, ho deciso che lo avrei colpito proprio su quel fronte. Ho cominciato a mandargli messaggi anonimi spoilerando tutti gli episodi che lui non aveva ancora visto». Ma non è finita qui, perché Linda, in qualche modo, è anche riuscita a far separare il ragazzo dalla sua fidanzata.

Il piano di Linda

Infine, Linda Solley Hurd ha rivelato che aveva scoperto che il ragazzo aveva una fidanzata: «Quindi, ho contattato la ragazza e le ho spiegato l'episodio della mia amica dicendole che forse non conosceva bene il suo fidanzato.

