I vicini fanno sesso, la tiktoker si sfoga: «Strani rumori, comprategli un letto nuovo»

Amelia è una tiktoker molto seguita su TikTok dove, ogni giorno, posta video divertenti per i suoi follower che apprezzano sempre i suoi contenuti. La content creator ha spopolato con un filmato esilarante in cui riprende i rumori alquanto strani ma classificabili che provengono dalla casa dei suoi vicini. Il video è diventato virale anche per le espressioni esilaranti di Amelia.

Il video TikTok di Amelia

Amelia ha pubblicato un video sul proprio profilo di TikTok in cui è stesa a letto e fissa la telecamera, si trattiene per non scoppiare a ridere e quasi non respira per far sentire ai suoi follower ciò che sta sentendo lei. Quindi, a corredo del filmato, scrive: «Mamma mia, non ce la faccio più! Ogni giorno è sempre la stessa storia... vi prego, qualcuno compri ai miei vicini un letto nuovo».

Effettivamente, dal video è chiaro che i vicini di Amelia stiano consumando un rapporto sessuale che è reso ancora più palese dai rumori che si sentono attraverso il muro, in particolare, il cigolio del letto. Alla fine del video, la tiktoker scoppia a ridere.

I commenti dei fan

Il video ha riscosso molto successo perché ha fatto divertire gli utenti di TikTok che seguono Amelia.

