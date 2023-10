TikTok, l'influencer Sherry: «Voglio il mio seno sempre senza rughe, ecco cosa faccio tutte le sere prima di dormire»

di Redazione web

Sherry è una beauty influencer e content creator che su TikTok dà i migliori consigli di bellezza alle sue numerosissime follower che la seguono costantemente per apprendere qualche trucchetto in più sulla beauty routine giornaliera. In uno dei video pubblicati recentemente, Sherry ha svelato qual è il suo segreto per far sì che il suo decolletté non subisca gli effetti del tempo.

Il video di Sherry

Sherry aiuta le sue follower a contrastare gli effetti che il tempo può avere sul corpo e quindi sulla pelle. L'influencer ha trovato un metodo per mantenere sempre giovane il proprio decolleté e seno. Sul video postato sul proprio profilo TikTok, l'influencer ha detto: «Se anche voi, come me, amate dormire di lato, dovete assolutamente provare questi "cerotti" di silicone che, al loro interno, hanno collagene. In questo modo, il vostro seno non si raggrinzerà e rimarrà sempre privo di rughe. L'applicazione è semplicissima: basta attaccare la patch sul petto e si può andare a dormire. È un trucco infallibile e con me sta funzionando». Il video su TikTok ha riscosso enorme successo ed è stato visualizzato migliaia di volte.

I commenti delle fan

Le numerosissime fan di Sherry l'hanno ringraziata per il prezioso consiglio per quanto riguarda i segni del tempo sul decolleté. Qualcuno ha scritto: «Grazie Sherry, funzionano davvero: le rughe si sono distese!», «Grazie ai consigli di Sherry anche mio marito è più felice!» oppure ancora «Lei è sempre la numero uno...

