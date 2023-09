Influencer guadagna 28mila euro al mese facendo scoppiare i palloncini con il sedere: «Ricevo delle richieste stranissime»

di Redazione web

Daniella Motta è una nota influencer brasiliana che è molto seguita sui suoi profili social, ovvero, Instagram e TikTok. La modella, in una recente intervista, ha raccontato uno dei modi più originali e alquanto strambi, con cui riesce a sbarcare il lunario ogni mese. Infatti, Daniella, oltre ai vari servizi fotografici che realizza, soddisfa anche alcune richieste degli utenti del web che la seguono, ad esempio, scoppiare palloncini con il sedere.

La storia di Daniella Motta

Daniella Motta è un'influencer e modella che riscuote molto successo su Instagram per i suoi contenuti sexy: il suo profilo conta quasi 60mila follower ai quali la brasiliana regala ogni giorno scatti bollenti. Proprio da queste foto, è nata l'idea di rispondere ai messaggi di qualche fan che la contatta in privato. Daniella, 21enne che vive in Inghilterra, ha ricevuto varie richieste tra cui anche quella di scoppiare i palloncini in modo sexy.

Al Daily Star, la modella ha raccontato che video di questo tipo le fruttano anche più di 24mila sterline al mese: «La prima volta che qualcuno mi ha chiesto di creare contenuti con i palloncini, ho pensato che fosse per una festa o evento specifico. Pensavo volessero che augurassi loro buon compleanno o qualcosa del genere. Poi, ho ricevuto altre richieste molto simili e lì ho capito che si trattava di un feticcio che esisteva davvero, si chiama Inflatophilia, ovvero, trarre piacere da tutto ciò che è gonfiabile. Ricevo delle richieste stranissime, ad esempio, accarezzare i palloncini e di strofinarmici sopra. Comunque sia, prendo tutto sul serio perché, poi, vengo pagata».

Le parole di Daniella Motta

Infine, Daniella Motta ha concluso dicendo: «Anche se so che qualcuno potrebbe non condividere ciò che faccio, a me non importa perché, per me, dopo il video, finisce tutto. È un lavoro, semplicemente. Creo contenuti e guadagno perciò non mi pento di ciò che faccio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 15:08

