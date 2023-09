Alla conduttrice tv viene diagnosticato l'autismo a 33 anni: «Da bambina non riuscivo a fare amicizia e non capivo il motivo»

di Redazione web

Christine McGuinness è una modella e personaggio televisivo inglese molto amata dal pubblico e seguitissima sui social: il suo profilo Instagram conta più di 700mila follower. Recentemente, in un'intervista, la conduttrice ha raccontato la sua storia, cominciando dall'infanzia, fino ad arrivare all'età adulta. Proprio due anni fa, le è stata diagnosticata una forma di autismo: questa analisi le ha fornito moltissime risposte ai quesiti alle quali, negli anni, non era mai riuscita a risolvere.

La storia di Christine McGuinness

Christine McGuinness ha raccontato in un'intervista alla BBC come ha accolto la diagnosi di autismo che le è stata comunicata nel 2021, ovvero a 33 anni: «Inizialmente, ma credo sia normale, sono rimasta molto sorpresa, quasi intontita ma, poi, ho cominciato a capire moltissime cose della mia infanzia che è stata davvero divertente. Ricordo che giocavo in giardino con mio fratello e mia sorella e che mi piaceva stare sempre a casa con mia mamma. Quando ero una bambina ho davvero faticato a scuola: non riuscivo a fare amicizia, a socializzare e ad adattarmi. L'unico luogo in cui mi sentivo bene era a casa, lì ero davvero a mio agio. Mia mamma, forse, aveva capito che c'era qualcosa che non andava ma, nonostante questo, ha sempre cercato di essere positiva. Lei mi ha ispirato moltissimo, essendo io stessa una mamma con tre figli, ho imparato a sorridere ogni giorno. Va bene essere se stessi, sempre, e questo è il messaggio che voglio trasmettere ai miei tre bambini».

Il documentario sulla Bbc

Alcuni mesi fa, Christine McGuinness ha pubblicato il suo primo documentario sulla BBC che tratta proprio del tema dell'autismo collegato alla sua storia. Il film si intitola Christine McGuinness: Unmasking My Autism.

